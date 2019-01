Romagnoli e il Milan, messaggio contro il razzismo: «Rispetto per tutti, sempre»

Alessio Romagnoli e il Milan in campo per dire no al razzismo. Contro il Napoli un video che sarà proiettato prima della sfida a San Siro

Il Milan, attraverso il suo capitano, Alessio Romagnoli, dice di no al razzismo. Il club rossonero, attraverso il suo capitano, vuole trasmettere un messaggio importante ai tifosi milanisti ma anche a tutto il mondo del calcio. Domani il club rossonero scenderà in campo per sfidare il Napoli. Gli azzurri, con Kalidou Koulibaly, tornano nello stadio del ‘misfatto’: il 26 dicembre, contro l’Inter, il difensore è stato espulso per 2 giornate dopo aver perso la testa per i buu razzisti nei suoi confronti. Dopo la bella iniziativa dell’Inter contro il Sassuolo (buu, ovvero Brothers Universally United) anche il Milan ha deciso di scendere in campo.

Domani, giorno della sfida tra Milan e Napoli, il club rossonero renderà noto un video su tutte le piattaforme social rossonere (il video sarà anche proiettato sui maxi schermi di San Siro prima dell’inizio della gara). L’obiettivo è quello di dare un segnale forte e concreto contro le discriminazioni, sia in campo che fuori: «I colori del Milan esprimono passione, agonismo e rispetto degli avversari. I nostri colori devono unire, non dividere. E allora, sabato sera a San Siro tutti uniti per il Milan. Ma, ogni giorno la partita da vincere, tutti insieme, è contro il razzismo. Rispetto. Per tutti. Sempre» il messaggio di Romagnoli e del club milanista.