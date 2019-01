La Juventus vuole chiudere l’affare Romero. Il difensore del Genoa può essere bloccato ora per giugno: le ultime

Cristian Romero non era tenuto in alta considerazione da Davide Ballardini ma con Ivan Juric ha trovato spazio in prima squadra. Il difensore classe ’98 ha fatto il suo esordio il 20 ottobre 2018 allo Stadium contro la Juventus e proprio la Vecchia Signora potrebbe essere il suo nuovo club. Juric stupì tutti lanciando proprio Cristian Romero titolare contro i bianconeri e il centrale argentino ripagò il tecnico genoano con una grande prestazione. Grande personalità, un paio di salvataggi importanti e una prestazione convincente. Il giocatore si è poi confermato nelle partite successive ed è diventato un punto fermo del Genoa (11 presenze e 1 gol in campionato), attirando su di sé le attenzioni dei grandi club italiani ed europei.

La Juventus si è già iscritta alla corsa per Cristian Romero, insieme all’Inter e ad altri club. Enrico Preziosi è pronto a metterlo all’asta fiutando l’ennesimo affare per il Genoa, ma Romero sembra già avere deciso: vuole la Juve. Il presidente Preziosi non lascerà andare Romero, Piatek e Kouamé a gennaio, lo farò solo a giugno. I bianconeri vogliono bruciare le tappe e vogliono mettere le mani sul giocatore, forti del consenso ricevuto dal giovane centrale difensivo. Tocca quindi ai club mettersi d’accordo. Un’impresa tutt’altro che impossibile, da anni i rapporti sono consolidati e hanno portato a diversi affari, ultimo quello di Perin (a gennaio dovrebbe concretizzarsi anche l’affare Sturaro, pronto al ritorno in rossoblù). Non c’è l’intesa tra i due club, con il Genoa che chiede tra i 20 e i 25 milioni e con la Juve che spera in uno sconto. I bianconeri sono pronti a una nuova operazione ‘alla Caldara’: acquistato subito (o a giugno) e prestito per almeno un’altra stagione al Genoa. La Juve ha deciso: pronto il blitz per Cristian Romero.