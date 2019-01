Juve attenta: l’Inter ci riprova per Romero

La Juventus è vicina all’accordo per Romero, difensore del Genoa. L’Inter però prova l’inserimento last minute

Duello tra Juventus e Inter per Cristian Romero. La Juve è in vantaggio e si appresta a chiudere l’operazione ma l’accordo con il Genoa non è ancora definitivo e l’Inter sta provando a inserirsi. Manovra di disturbo o reale interessamento? Difficile saperlo. Marotta già in passato ha attuato questa strategia, provando a disturbare i nerazzurri. Al momento, come detto, la Juventus è in pole e può chiudere a breve per il difensore argentino. In giornata è previsto un nuovo incontro tra il Genoa e la Juventus.

Si lavora sulla formula: il difensore viene valutato da Preziosi circa 25 milioni, la Juve parte da una decina in meno. In questo senso potrebbe essere decisivo il rientro in Italia del patron Preziosi nel fine settimana. La Juve si acconterebbe di bloccare il giocatore e di lasciarlo al Genoa fino all’estate 2020. I due club trattano anche Stefano Sturaro e l’accordo per il ritorno del centrocampista in rossoblù per un prestito con diritto di riscatto potrebbe agevolare l’affare Romero (le due trattative sono slegate). Da segnalare anche l’inserimento della Juve nella corsa a Kouamé ma, anche in questo caso, dovrebbe trattarsi di una manovra di disturbo nei confronti del Napoli.