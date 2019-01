Romero-Juve: nessun affare alla Caldara ma spunta un’opzione

La Juventus ha un’opzione sul difensore Christian Romero ma nessun acquisto ‘alla Caldara’ per il difensore del Genoa

Cambia lo scenario per Christian Romero? Il difensore argentino classe ’98 del Genoa che ha impressionato la Juventus (e non solo) potrebbe diventare un nuovo difensore della Vecchia Signora, ma non a breve. Perinetti nelle scorse ore è stato chiaro: «La Juve è il club che si è mosso meglio e sicuramente nei prossimi anni Romero giocherà con la maglia bianconera». Il difensore infatti resterà al Genoa fino al termine della stagione ma anche nel 2020.

Si era parlato nelle scorse settimane di una possibile operazione ‘alla Caldara’ con la Juve pronta ad acquistare il centrale argentino per 20-25 milioni di euro, lasciandolo in prestito al Genoa fino al 2020 ma i bianconeri non verseranno nulla nelle casse del Genoa. Secondo Sky Sport, la Juve ha ottenuto un’opzione per l’acquisto del difensore centrale argentino grazie all’affare Sturaro: il centrocampista sarà un nuovo giocatore del Genoa e a breve firmerà con il Grifone (si parla di un prestito con diritto di riscatto pronto a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni). Dunque, nessun esborso di denaro per la formazione bianconera: Romero è nel mirino della Juve, i bianconeri conquistano un’opzione per il promettente difensore centrale.