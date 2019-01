Juve, Romero con lo sconto-Sturaro. Incontro a Dubai: il retroscena

Cristian Romero sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri cederanno Sturaro al Genoa: le ultimissime

La Juventus è a un passo da Cristian Romero. Il difensore classe ’98 lascerà il Genoa nella prossima sessione di calciomercato ma firmerà con i bianconeri, probabilmente, già a gennaio. Il club juventino infatti ha raggiunto un accordo con il difensore argentino ma deve ancora trovare una intesa con il Genoa. I due club si sono incontrati per discutere del difensore e hanno trovato l’accordo per il ritorno di Stefano Sturaro al Grifone: il giocatore, valutato attorno ai 20 milioni, è stato ceduto al Genoa con la formula del prestito con riscatto a 8-10 milioni.

Lo sconto ‘offerto’ dai bianconeri ai genoani servirà a chiudere l’operazione Romero. Il Genoa chiede 20-25 milioni, troppi per la Juve, che intende abbassare l’ammontare dell’investimento. E qui entra in gioco il protagonista dell’altro affare, Stefano Sturaro. Il ritorno del centrocampista al Genoa è slegato di fatto dalla questione Romero ma certamente aiuta ad arrivare al traguardo. La Juve acquisterà il talento argentino e lo lascerà ancora in rossoblù a completare il percorso di crescita. E intanto spunta un retroscena: Preziosi e Paratici avrebbero parlato dei due alcuni giorni fa a Dubai. Nelle ultime ore hanno chiuso l’accordo per Sturaro. Presto lo faranno per Romero.