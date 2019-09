ROMERO: «Serata difficile. Dobbiamo migliorare» – VIDEO

Romero esprime la sua delusione per il pareggio a reti inviolate contro il Bologna: ecco le parole del difensore del Genoa – VIDEO

(Dal nostro inviato allo stadio Luigi Ferraris, Alessio Eremita) – Il pareggio contro il Bologna non può soddisfare il Genoa di Romero, attualmente vicino alla zona retrocessione ad inizio campionato.

«E’ stata una serata molto difficile per noi. Dobbiamo migliorare e pensare alla prossima partita contro la Lazio», dichiara il difensore rossoblù dopo la sfida in zona mista. Contro i biancocelesti servirà un altro piglio per conquistar punti.