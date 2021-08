Romero Tottenham, ci siamo: l’Atalanta ha accettato l’offerta degli Spurs ed è pronta a chiudere per il sostituto

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il trasferimento in Premier League di Cristian Romero. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, l’Atalanta avrebbe accettato l’offerta del Tottenham da 50 milioni di euro più 5 di bonus.

La Dea può in questo modo chiudere per il sostituto: sarà con ogni probabilità Merih Demiral a raccogliere l’eredità del centrale argentino. Il difensore turco può arrivare dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto per un’operazione da 30 milioni totali.