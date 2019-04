Sempre e solo Ronaldo: 12 anni fa il primo gol in Champions League – VIDEO

Cristiano Ronaldo è attualmente il miglior marcatore della storia della Coppa dei Campioni/Champions League, con 125 reti realizzate. 125 sì, perchè il fenomeno portoghese ha messo a segno la sua centoventicinquesima rete nella massima competizione europea allo scadere di Ajax-Juve. Cross di Cancelo e colpo di testa perfetto di Ronaldo. Juve in vantaggio.

Rete segnata nel giorno di un grande avvenimento della carriere dell’ex Madrid. Dodici anni fa infatti, il 10 aprile 2007, mise a segno la sua prima rete in Champions League contro la Roma di Luciano Spalletti. La partita finì con un umiliante 7-1 in favore degli inglesi. 124 gol dopo è sempre e solo Cristiano Ronaldo.

👟💥⚽️#OnThisDay in 2007 @Cristiano opened his @ChampionsLeague goal-scoring account.

Safe to say he's not lost his touch 12 years on 😏

📈 124 and counting…pic.twitter.com/roHPNfhny6

— FIFA.com (@FIFAcom) April 10, 2019