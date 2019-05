A volte i sogni possono davvero diventare realtà. Cristiano Ronaldo ha realizzato quello di Joseph – ragazzino di 10 a cui nel 2013 è stato diagnosticato un cancro al cervello e da quel giorno è stato sottoposto a interventi e terapie – ospitando lui e la sua famiglia a Torino.

Ma non solo. Il portoghese ha regalato al bambino una visita personalizzata alla Continassa, con tanti abbracci e autografi, il tutto realizzato grazie al supporto della fondazione Rays of Sunshine Children’s Charity e Pitch International.

Thanks to @Cristiano for helping us grant Joseph’s #wish 🌟 Joseph & his family were invited to Turin, Italy, where they were taken to meet his idol & enjoy an exclusive tour of @juventusfcen ⚽️Thanks to @Pitch_Intl who worked with Cristiano to turn this wish into reality! 👏 pic.twitter.com/SYvQAJOKMm

— Rays of Sunshine (@RaysofSunshine) May 13, 2019