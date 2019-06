Ronaldo elogia Messi: il Fenomeno parla del numero dieci del Barcellona e del confronto che spesso si fa con il rendimento con l’Argentina

Da un Fenomeno all’altro. Ronaldo ha parlato di Leo Messi in un’intervista a Marca: «Che dire di Leo? Spero che giochi tutta la vita! Credo che Leo sia un giocatore che fa divertire le persone. È un’ingiustizia il confronto tra Argentina e Barcellona».

«A 32 anni potrebbe anche non interessargli una Copa America in più e invece anziché essere in vacanza è ancora in Nazionale per aiutare l’Argentina».