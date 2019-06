L’attaccante della Juve, Cristiano Ronaldo, ha parlato della finale di Nations League che lo vedrà impegnato col suo Portogallo

Nel corso di una lunga intervista rilasciata UEFA.com, Cristiano Ronaldo ha commentato la vicina finale di Nations League contro l’Olanda. Ecco le parole dell’attaccante della Juve:

«Olanda? Sarà un’avversaria difficile ma per entrambe sarà una finale da giocare e da affrontare, perché le finali sono così».

«Quando vesto la maglia del Portogallo, come detto, per me è un onore. E’ una sensazione diversa rispetto a quando giochi per il club. E’ il tuo paese: la mia famiglia è portoghese, i miei amici anche. Ovviamente, la chance di giocare per dei trofei rende questa sensazione ancora più speciale».