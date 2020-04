Ronaldo: «Inter? Ho vissuto un periodo bruttissimo a causa dello stop»

Ronaldo, ex attaccante dell’Inter, è intervenuto sulla diretta Instagram di Vieri. Ecco le parole del brasiliano

«Io e te abbiamo giocato esattamente solo 11 partite insieme, troppo poco. Avevo una voglia di giocare insieme a te (riferendosi a Vieri, ndr). Ma è stato un periodo bruttissimo per me, uno dei periodi più brutti della mia vita, tante sofferenze. Tu l’hai visto da vicino. Ero giovane, non avevo l’esperienza per affrontare quelle situazioni. Non era una distorsione o un problema muscolare che metti a posto in due mesi, mi è capitata una tendinite bruttissima, mi è partito il tendine».