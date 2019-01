Ronaldo Junior continua a stupire nella Juventus Under 9: che gol su punizione sotto gli occhi di papà Cristiano – VIDEO

Il figlio di Cristiano Ronaldo continua a stupire tra i giovanissimi della Juventus. Il piccolo di casa Ronaldo gioca nell’Under 9 della Juve e ogni domenica degna gli spettatori presenti di giocate e prodezze da urlo! Ronaldo Junior ha iniziato la stagione con un poker all’esordio e ad ottobre ne aveva rifilati 5 alla Sisport. I suoi numeri non stanno passando inosservati e ieri pomeriggio Ronaldo e Georgina hanno voluto assistere all match del loro figlio. Dai box nei pressi del campo, i due hanno quindi potuto vedere il gran gol su punizione del piccolo talento che, per tecnica e qualità, ricorda molto il portoghese.