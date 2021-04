Ronaldo Manchester United, CR7 pronto a ridursi l’ingaggio: l’indiscrezione

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare al Manchester United: ecco il possibile scenario per l’addio del portoghese

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è in bilico: il portoghese è apparso furioso (ancora una volta) alla fine della gara col Parma, beccandosi l’ammonizione per aver scagliato la palla in cielo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la pista Real Madrid è stata raffreddata da Florentino Perez. Resta in auge il Manchester United: Ronaldo, consapevole della crisi mondiale, sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio di 31 milioni per un possibile ritorno all’Old Trafford. I discorsi però sono rimandati almeno di qualche settimana.