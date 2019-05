Ronaldo ha ringraziato Allegri, ma ora pretende più qualità alla Juve

Ieri Cristiano Ronaldo ha abbracciato Allegri una volta ricevuta la notizia dell’addio: ora alla Juve vuole più offensività e qualità

Cristiano Ronaldo ne ha viste troppe in carriera per rimanere stupito dell’evoluzione degli eventi in casa Juve. La notizia dell’addio di Allegri non l’ha sconvolto, anzi, per certi versi era pure scontata. In ogni caso, non è stato lui a remare contro Max, anzi ieri il re ha abbracciato l’allenatore che annunciava l’addio alla squadra.

Ora il portoghese chiede maggiore qualità e propensione all’attacco al prossimo allenatore della Juve. Gli sbuffi e le braccia alzate di CR7 durante le ultime partite sono diventate una costante che non è piaciuta ad Allegri e che ora terrà in considerazione anche il suo numero 7 per scegliere il prossimo tecnico.