Ronaldo scherza con Georgina: relax in piscina per la coppia! – VIDEO

Momento di relax in casa Ronaldo: in attesa di affrontare la Fiorentina il campione portoghese scherza con la sua Georgina

A poche ore dalla trasferta complicata di Firenze, in cui Ronaldo sarà sicuramente in campo, visto che lo stesso Allegri ha affermato che il campione portoghese non ha bisogno di riposarsi al momento, Cr7 si rilassa in casa, riprendendo di nascosto la sua Georgina. Nascosto all’interno dei locali della piscina, resta al buio fino a quando la fidanzata non accende la luce per venire a cercarlo: della serie, anche i super campioni sono come le persone normali e amano scherzare e giocare nei momenti liberi.