Wayne Rooney di solito entra negli highlights e nei trend di Twitter per le prodezze balistiche in campo. Stavolta invece, l’ex numero 10 del Man United, entra nella storia dalla parte sbagliata. L’attaccante inglese, in forza allo DC United, squadra della MLS, si è reso protagonista di un fallaccio su un avversario.

L’arbitro, in prima battuta aveva solo ammonito Rooney, ma poi è stato richiamato al VAR: il direttore di gara ha rivisto le immagini, e ha sanzionato giustamente con il rosso l’intervento a gamba tesa dell’inglese.

Ooph 😬

The day goes from bad to worse for #DCU as Rooney gets shown a straight red 🙈 pic.twitter.com/PlHcWQcFqT

— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 6, 2019