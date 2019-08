Rooney, il richiamo di casa. E si tasta già la strada per il futuro

Wayne Rooney e il richiamo dell’Inghilterra. Altri sei mesi in Mls, poi al via la nuova avventura al Derby County. Con un occhio al futuro

Wayne Rooney e il richiamo di casa. Troppo forte, forse. La sua Inghilterra, da cui è lontano ormai dall’anno scorso, gli mancava. E, nonostante in MLS abbia fatto faville, i tempi erano già mature per fare il percorso inverso rispetto all’estate del 2018. Avrà tuttavia ancora sei mesi prima che la sua avventura da allenatore-giocatore al Derby County inizi.

Appuntamento a gennaio. Per quella che sarà la nuova vita dell’attaccante, che inevitabilmente studia già per il futuro. A questo punto non è un mistero che nei prossimi anni si veda in panchina, e l’esperienza che lo attende non può che formarlo al meglio. A fianco di Phillip Cocu.