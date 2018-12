Il club bianconero pensa al futuro e guarda in Portogallo. La Juventus sulle tracce di Ruben Dias: le ultimissime

Missione portoghese per la Juventus di FabioParatici? Il direttore sportivo bianconero potrebbe allargare la colonia portoghese presente nella formazione della Juventus. I bianconeri in questa stagione hanno stretto un ottimo rapporto con JorgeMendes, super-manager lusitano, acquistando due cavalli di razza della sua scuderia come Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo. Le parti potrebbero tornare a fare nuovi affari insieme, molto presto. La Juve infatti segue RubenDias, gioiello del Benfica.

Il difensore centrale, classe 1997, è finito nel mirino del Lione ma il Benfica ha rifiutato le offerte del club francese, anche grazie alla regia di Mendes che ha già offerto il centrale difensivo alla Juventus. La clausola da 60 milioni mette al sicuro il club portoghese ma, i buoni uffici tra i dirigenti bianconeri e Mendes, potrebbero consentire alla Juventus di ottenere un forte sconto. La Juve, in estate, potrebbe cedere Benatia e potrebbe salutare Barzagli (possibile ritiro) e per questo potrebbe investire pesantemente su un nuovo centrale. Nel mirino, oltre a de Ligt, classe ’99 dell’Ajax, c’è anche Ruben Dias, oltre al ’99 Todibo del Tolosa e Mancini dell’Atalanta. Bianconeri pronti a rifarsi il look in difesa.