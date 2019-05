Rudi Garcia, l’annuncio: «Ho deciso di lasciare il Marsiglia»

Rudi Garcia annuncia la separazione dal Marsiglia. La comunicazione dell’ex tecnico della Roma in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Rudi Garcia ha annunciato la sua decisione di lasciare il Marsiglia in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni: «Se ascolto la ragione, devo andare. Penso che, per il bene del progetto, sia meglio interrompere ora questa avventura».

Anche il tecnico di Nemours diventa quindi un nome caldo per valzer di panchine che quest’estate coinvolgerò tutta l’Europa del calcio.