Roma, sogno Rugani. Monchi pensa anche a Kabak

La Roma cerca nuovi rinforzi in difesa. I giallorossi seguono Daniele Rugani e anche Kabak in difesa: le ultimissime

La Roma vuole un nuovo volto in difesa. Kostas Manolas ha cambiato agente, affidandosi a Raiola, e piace a Manchester United e Juventus. Federico Fazio non ha convinto e i giallorossi cercano rinforzi. Nessun arrivo a gennaio, Monchi è a lavoro per la prossima stagione. Il direttore sportivo romanista segue Daniele Rugani, difensore classe ’94 della Juventus. Il difensore ha giocato poco in questa stagione, in estate è stato vicino al Chelsea e presto potrebbe rinnovare con il club bianconero. Il centrale, nonostante il probabile rinnovo, potrebbe andare via a fine anno per giocare con maggiore continuità.

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato così del futuro del difensore bianconero: ​«È un calciatore d’altri tempi, affidabile, uno da Juventus appunto. Il suo equilibrio lo porta a farsi trovare sempre pronto. Non è mai stato in discussione e non è mai stato tra i cedibili della Juventus, significa che qualcosa di buono ha fatto. A gennaio resta a Torino». Il club romanista non segue solo Rugani. Per la difesa i nomi sono quelli di Maidana (San Paolo) e Kabak (Galatasaray). Più complicata la pista Nastasic dello Schalke. Piacciono anche Mancini dell’Atalanta e Andersen della Sampdoria.