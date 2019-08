Rugani Roma: le sue qualità si sposano bene con Fonseca

Rugani è forse il tipo di difensore che manca alla Roma di Fonseca. Può inoltre compensare bene le caratteristiche di Mancini

Le squadre di Fonseca sono molto organizzate in fase di non possesso: difendono di posizione, con un 442 molto compatto in cui la linea difensiva è abbastanza alta ma la squadra nel complesso è corta. Le spaziature devono quindi essere ottimali.

Rugani sembra un ottimo innesto per la sua Roma: non ha grandi doti nel contrasto fisico, ma ha un ottimo senso tattico. Fa bene in squadre che difendono di posizione (ha ottimi numeri nell’intercetto), può essere un buon partner per un giocatore istintivo come Mancini. Inoltre è un ottimo distributore con la palla, caratteristiche che Fonseca apprezza.