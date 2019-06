Sabatini Bologna, doppio ruolo agli ordini di Saputo: ecco quale

Sabatini Bologna, doppio ruolo per il dirigente agli ordini di Joey Saputo: ecco di che cosa si tratta

Tutto fatto tra Sabatini e Saputo. Entro la giornata di lunedì, infatti, il dirigente sposerà ufficialmente la causa del Bologna, presieduto dall’imprenditore canadese. Una mossa che potrebbe portare i rossoblù ad affondare il colpo per Giampaolo in panchina, per quanto il tecnico sia già accostato a tante realtà. Il Milan in primis.

Ma non è finita qui. Perché Saputo potrebbe chiedere a Sabatini di lavorare anche su un secondo fronte. Quello dei Montreal Impact, di sua proprietà. Una situazione che il dirigente aveva già vissuto ai tempi dell’Inter con Suning.