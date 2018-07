Sabatini, frecciatina all’Inter: «Alla Samp posso fare il mercato che piace a me»

Il nuovo direttore sportivo della Sampdoria, Walter Sabatini, ha parlato della sua nuova avventura a Genova

Walter Sabatini, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato del suo approdo a Genova, sponda blucerchiata, a Radio 2: «Genova farà bene ai miei polmoni, per via dello iodio, la luce, il mare. Stiamo lavorando sul mercato partendo però da un progetto di squadra che già esisteva. Vogliamo creare una squadra competitiva che non si accontenti. Dobbiamo pretendere molto da questa squadra perché a volte ha giocato un calcio stellare ma a volte s’è accontentata e non ha prodotto la classifica che meritava e alla quale deve ambire».

Il nuovo dirigente della Sampdoria ha elogiato Marco Giampaolo, destinato a grandi palcoscenici («un fenomeno che avrei voluto portare a Roma ma aveva firmato col Cesena e ha voluto rispettare l’accordo») e ha elogiato anche il patron Massimo Ferrero: «Il rapporto con il patron è divertente, lui interpreta se stesso, gli piace giocare, ridere, e spero che questo divertimento resti così, non diventando mai conflitto. Ora alla Sampdoria posso fare il mercato che piace a me. Qui c’è una prospettiva differente rispetto a Roma o Inter, come situazione è più simile a Palermo e io mi diverto molto, è quello giusto per me».