Sabatini su Mihajlovic: «È quasi un Superuomo nietzschiano»

Walter Sabatini, direttore dell’area tecnica del Bologna, ha parlato a È Tv dell’allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic

Durante il suo intervento su È Tv, all’interno della trasmissione Il Pallone nel 7, Walter Sabatini ha parlato anche di Sinisa Mihajlovic. Ecco le parole del direttore dell’area tecnica del Bologna.

«Mihajlovic ha questa capacità di contenere la sua sofferenza che gli permette di andare oltre. Come diceva Nietzsche l’uomo è una corda, tesa tra il bruto e il superuomo, ecco la parte della corda che tiene Sinisa è dalla parte del Superuomo. Chi assiste alla sua sofferenza quotidiana fatica a raccontare quello che riesce a fare Sinisa da tecnico del Bologna. La squadra ha preso quello che l’allenatore trasmette, Quando entra nello spogliatoio porta la sua sofferenza e questo amplifica ancora di più il suo carisma naturale. Questo senza nulla togliere allo staff che per me potrebbe essere anche al Real Madrid per come lavora».