Sacchetti: «Basket e Calcio hanno in Nazionale giocatori forti»

Meo Sacchetti, coach dell’Italbasket qualificata a Tokyo 2020 dopo la vittoria del Torneo preolimpico di Belgrado, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha parlato anche della Nazionale di Mancini e delle differenze tra le due Nazionali.

«Mancini? Molto più magro e molto più bello di me. Scherzi a parte, siamo due ex giocatori e abbiamo un feeling diverso nel rapporto con i giocatori. La maggior parte dell’impresa la fanno i giocatori, perché non si vince se non si hanno i giocatori bravi. Questa è la dimostrazione che sia noi del basket che la Nazionale di calcio abbiamo dei bravissimi giocatori».