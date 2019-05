Arrigo Sacchi ha parlato al Salone del Libro sulla corsa Champions ed Europa League: «Squadre fortissime che lotteranno fino alla fine»

(DAL NOSTRO INVIATO AL SALONE DEL LIBRO) L’ex ct della Nazionale, Arrigo Sacchi era presente al Salone del Libro di Torino per presentare il suo ultimo libro “La Coppa degli immortali“. Al termine della presentazione Sacchi si è intrattenuto con i giornalisti presenti. Le sue parole.

«Per colmare il gap con le altre super potenze europee serve innovazione e coraggio. Non bisogna avere paura del nuovo, cercando un calcio ottimistico». Sull’eliminazione in Champions da parte della Juve: «Ha trovato una squadra che meritava di più di passare». Su come migliorare il calcio italiano: «Bisogna investire più sui giovani. Non abbiamo le strutture che non hanno gli altri e vengono penalizzati. Inoltre ci sono troppi stranieri in Serie A».