Sacchi fa spallucce: «Guardiola alla Juve? Non so, chiedete ad Agnelli»

Arrigo Sacchi ha commentato le voci che vorrebbero Pep come sostituto di Allegri sulla panchina bianconera

Le voci si rincorrono, mettendo in agitazione il popolo bianconero. Guardiola alla Juve? Forse sì o forse no. Le ipotesi si sprecano e la Juve non smentisce. Ha detto la sua sulla questione, Arrigo Sacchi.

Intervistato a margine di una presentazione in Federcalcio, e interrogato sui rumors che vorrebbero Pep a Torino la prossima stagione risponde: «Non so, chiedete ad Agnelli. Di certo è un genio».