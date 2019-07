Saint-Maximin Watford: come gioca il francese che piaceva al Milan

Saint-Maximin è molto vicino al Watford. Si tratta di un attaccante esterno con spiccate doti nel saltare l’uomo

Il Watford è pronto ad offrire 30 milioni al Nizza per Saint-Maximin, esterno in passato obiettivo del Milan. Si tratta di un attaccante esterno dotato di grande rapidità: destro di piede, può giocare anche a sinistra.

I dati esprimono bene quale sia la sua dote migliore. Con 143 dribbling totali, è il giocatore che nella passata Ligue 1 più volte ha saltato l’avversario. 27 in più di Ben Arfa, secondo in questa particolare classifica. Saint-Maximin è quindi in grado di adattarsi ai ritmi frenetici della Premier.