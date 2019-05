Spunta un amaro retroscena di mercato per quanto riguarda Emiliano Sala: il ragazzo scomparso era stato offerto a Lazio, Samp e Udinese

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un inquietante ed amaro retroscena di mercato riguardo ad Emiliano Sala. L’attaccante ex Nantes, scomparso in un incidente aereo, poteva arrivare in Italia.

Lo scorso agosto, il proprietario del Nantes aveva incaricato gli agenti di offrirlo alla Lazio, alla Samp e all’Udinese, chiedendo 12 milioni e il 20% sulla rivendita. Tuttavia nessun club accettò la proposta.