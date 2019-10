Sala: «San Siro, Inter e Milan non spiegano perché non si può ristrutturare»

Il sindaco Sala torna per l’ennesima volta sulla questione nuovo stadio a Milano esprimendo le proprie perplessità in merito

Sulla questione nuovo stadio a San Siro si è espresso il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala. Ecco le sue parole.

DEMOLIZIONE – «Bisogna rifletterci perché il parere è arrivato ieri sera e secondo me anche in modo un pò inaspettato. Personalmente non avevo sentore di questa presa di posizione, dico solo un punto di principio: è veramente molto difficile immaginare due strutture, nuova e vecchia, una vicina all’altra. Delle due l’una, è un altro elemento di riflessione e bisognerà ragionarci nei prossimi giorni. La lettera va anche un pò interpretata e c’è da capire come si può lavorare rispetto a questo tipo di vincolo. Bisogna ragionarci, c’è ancora ampio margine»

RISTRUTTURAZIONE – «Io continuo a sostenere che le squadre devono spiegare perché a loro parere non si può scegliere la strada della riqualificazione, mi risulta che ci stanno lavorando. Qui la regola è sempre la stessa: cioè della totale trasparenza, in modo tale che se i cittadini si convinceranno poi diventerà anche più facile per la politica prendere alcune vie – ha aggiunto -. Ma ad oggi mi pare che la consapevolezza delle squadre è che sia impossibile ristrutturare San Siro. Ma non è una consapevolezza che è stata diffusa e spiegata ai cittadini»