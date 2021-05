Sala: «Tifosi dell’Inter in piazza Duomo? Prevedibile ma inevitabile»

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato degli assembramenti dei tifosi dell’Inter in piazza Duomo dopo lo scudetto

«È vero, la situazione era certamente prevedibile ma non è pensabile che si potesse evitare che i tifosi scendessero in piazza e sarebbe stato così in qualunque città italiana la cui squadra avesse vinto lo scudetto. Io capisco che le immagini di piazza Duomo abbiano potuto colpire la sensibilità di tanti, e considero con attenzione le voci di tanti milanesi arrabbiati. Capisco di meno la strumentalizzazione politica per racimolare qualche voto in più».