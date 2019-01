Salah in trionfo: suo il secondo Pallone d’oro africano consecutivo

Dopo la brillante stagione con il Liverpool, Mohamed Salah è stato nuovamente premiato come miglior giocatore africano

L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah si è ripetuto. È ancora lui il miglior calciatore africano dell’anno solare, riconoscimento che gli è valso per la seconda volta il Pallone d’oro del suo continente.

Dopo la grande stagione disputata con i Reds, trascinati in finale dalla classe dell’attaccante egiziano, Salah sta confermando il suo brillante momento anche in Premier League, dove il suo Liverpool conduce la classifica a +4 sui campioni in carica del Manchester City. Salah ha trionfato nella classifica del Pallone d’oro africano superando il compagno di squadra Mane e il bomber dell’Arsenal Aubameyang. La critica non ha avuto dubbi a premiare ancora una volta il fuoriclasse egiziano, che nel 2019 avrà un’altra occasione per conquistare il trofeo per club più ambito, la Champions League.