Salernitana, Candreva: «Vittoria nata a inizio settimana. Rispecchiamo Nicola»

Antonio Candreva, esterno della Salernitana, ha parlato al dopo la vittoria della formazione campana contro la Sampdoria

Antonio Candreva, esterno della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria.

VITTORIA – «Vittoria che è nata dall’inizio della settimana, da quando ci siamo trovati per prepararla. Abbiamo messo in campo quanto abbiamo fatto in settimana»

NICOLA – «La squadra rispecchia il tecnico, dobbiamo seguirlo perché è importante per noi. Oggi è stata la dimostrazione. Abbiamo dato continuità e non dobbiamo mollare. Le partite saranno tante e difficile, già giovedì è complicata»

CONTINUA SU SAMPNEWS24