Salernitana, infortunio per Ribery: le condizioni

La Salernitana perde Ribery per infortunio: le ultime sulle condizioni del francese

Brutte notizie per Stefano Colantuono e per la Salernitana, perché nell’allenamento di oggi non c’era Franck Ribery che si è allenato a parte per infortunio. Il francese è rimasto ai box per i postumi di un trauma contusivo al ginocchio. Difficile che possa partire titolare contro la Lazio.

IL COMUNICATO DELLA SALERNITANA – «Sono ripresi questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da esercitazioni tattiche. L’allenamento è terminato con una partita finale undici contro undici. Bogdan, Capezzi, Gondo e Ribery (postumi di un trauma contusivo al ginocchio) hanno svolto un lavoro atletico specifico. M. Coulibaly e Ruggeri si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle ore 10:30».