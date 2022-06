Salernitana, per l’attacco spuntano Lucca e De Luca

La Salernitana potrebbe dire addio a Djuric in estate ed ecco che l’attaccante diventa una priorità: Lucca e De Luca nella lista

La Salernitana ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo di Djuric, ecco perché potrebbe lasciare i granata. Con l’attaccante in uscita potrebbe essere la priorità la sua sostituzione.

I campani hanno in mente Lucca come nome nuovo per l’attacco. Tanta la concorrenza sull’attaccante del Pisa, per questo l’alternativa potrebbe essere De Luca della Sampdoria. Lo riporta Il Mattino.