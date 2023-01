Salernitana, Ochoa: «Contento di essere qui, prendiamo i tre punti»

Salernitana, le parole di Ochoa: «Lavoriamo per trovare una solidità difensiva, è questa la strada per migliorare»

Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.

«Sono contento di essere qui, è un calcio molto difficile e complicato, competitivo. Aspettavo questa occasione e mi aspettavo questo tipo di campionato, io penso solo a lavorare ed aiutare la squadra. Oggi è una partita troppo importante per noi, giochiamo in casa e dobbiamo portare a casa i tre punti. Lavoriamo per trovare una solidità difensiva, è questa la strada per migliorare».