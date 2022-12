Salernitana, scatto per Nicolussi Caviglia

La Salernitana sta facendo dei passi in avanti importanti per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus

Dopo aver presentato Memo Ochoa nella giornata di ieri, la Salernitana non intende fermarsi sul mercato. Il club del presidente Iervolino, dopo l’infortunio di Giulio Maggiore, è infatti alla ricerca di una nuova mezz’ala.

Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, nelle ultime ore sono stati fatti dei passi in avanti importanti per Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista è di proprietà della Juventus, ma attualmente milita in Serie B con il Sudtirol.