Salernitana, Lotito cerca un allenatore: piace Ventura ma non solo

La Salernitana vuole essere protagonista in Serie B: Lotito cerca un allenatore d’esperienza per la prossima stagione. L’idea è Ventura, ma non solo

La Salernitana di Lotito non ha ancora le idee chiare sul suo futuro: la prossima stagione potrebbe giocare in Serie B (mantenendo la categoria) o in Serie C (se il Coni deciderà per la disputa dei playout). Ma la volontà di Lotito è quella di ripartire dopo una stagione negativa. Magari portando sulla panchina di Salerno un allenatore con un curriculum di spessore. Il nome che più circola è quello di Giampiero Ventura.

L’ex CT della Nazionale, dopo una breve parentesi al Chievo, vorrebbe rimettersi in gioco: «Dopo l’ultima avventura ho solo voglia di tornare in campo». Tuttavia, Lotito ha già pronta qualche alternativa: Juric, ex Genoa, e Baroni del Frosinone.