Salvai: «C’è voglia di vincere. Le azzurre hanno umiltà e carica»

Cecilia Salvai ha parlato a pochi minuti dalla sfida del Mondiale femminile tra Giamaica e Italia: le parole del difensore

Non è in Francia con l’Italia a causa di un infortunio, ma Cecilia Salvai è comunque vicina alle sue compagne. Il difensore, ospite negli studi di Sky Sport per la competizione Mondiale, ha parlato così prima della gara con la Giamaica.

ITALIA – «Hanno un’umiltà e un carica incredibile e credo che questa possa essere l’arma in più anche quest’oggi. Sicuramente un po’ di agitazione c’è, ma l’adrenalina sarà a mille e le vedo scalpitare per scendere in campo. Non credo che nessuna di loro sia agitata oggi, c’è la consapevolezza dei propri mezzi. C’è tantissimo entusiasmo e voglia di vincere e questo dà una carica in più».

BONANSEA – «Non mi ha stupito il suo esordio, la conosco bene avendoci giocato tutto l’anno assieme e conoscendo le sue qualità».