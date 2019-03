Salvini: «Aspetto un nuovo stadio, ma San Siro rimane nel cuore»

Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato la questione stadio che sta tenendo banco in casa Milan e Inter

Si è espresso anche Matteo Salvini, Ministro dell’Interno e noto tifoso del Milan, riguardo la questione San Siro e nuovo stadio. Nostalgico sì, ma anche proiettato al futuro, dichiarandosi favorevole ad un nuovo stadio moderno e sicuro: «Mi interessa avere uno stadio bello, sicuro, nuovo, in una zona che viva sette giorni su sette. Da milanese e da milanista San Siro ce l’ho nel cuore, però sono molto oggettivo, razionale e concreto. Mi interessa che le famiglie possano andare allo stadio in totale sicurezza, quindi conto che le società facciano bene e facciano in fretta. Aspetto uno stadio nuovo».