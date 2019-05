Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, della possibilità del Milan di andare in Champions e del futuro di Gattuso sulla panchina rossonera

Ad “Un giorno da pecora”, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha parlato dell’ultima partita del Milan che coinciderà con le votazioni per le Europee. Il noto tifoso rossonero ha commentato anche l’addio di Gattuso sulla panchina del Milan.

Ecco le sue parole: «Se è più facile che il Milan vada in Champions League o che la Lega superi il 30% alle europee? Sono fiducioso e vedo possibili entrambi le cose. Gattuso? Non faccio l’ad del Milan, valuterà la società. Sicuramente non abbiamo un gioco particolarmente spumeggiante, ma do un attenuante all’allenatore: non abbiamo Gullit e Van Basten in campo».