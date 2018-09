Sampdoria, Quagliarella svela: «Mourinho mi chiamò per andare all’Inter»

Il centravanti della Sampdoria, Fabio Quagliarella, ha parlato del prossimo impegno contro l’Inter svelando un piccolo retroscena di mercato

Fabio Quagliarella ha iniziato la stagione nel migliore dei modi realizzando 2 reti e 2 assist nelle prime quattro giornate di campionato. Il centravanti blucerchiato, insieme al compagno di reparto Gregoire Defrel, difatti, ha trascinato la squadra ligure al terzo posto in classifica. Oggi Quagliarella, miglior cannoniere attualmente in attività della Serie A, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista del match contro l’Inter della prossima giornata di campionato. L’attaccante ha dichiarato: «Ogni partita ha episodi e occasioni diverse, non penso mai a come posso calciare o segnare. Una partita è lunga, figuriamoci quando si incontrano avversario come l’Inter».

Il giocatore stabiese ha poi svelato un retroscena di calciomercato proprio sulla società milanese: «Quando giocavo nell’Udinese, dopo una gara, l’allenatore allora dell’Inter José Mourinho mi disse di raggiungerlo ai nerazzurri. Durante questi anni sono stato vicino alla società lombarda in due-tre occasioni, poi le trattative non si sono mai concretizzate».