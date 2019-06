Samp, Andersen verso la Ligue 1: proposti 18 milioni per il suo cartellino

Joachim Andersen potrebbe lasciare la Samp per un club di Ligue 1: proposti 18 milioni per il suo cartellino

Come riportato da eurosport.fr, Joachim Andersen potrebbe lasciare la Samp per la Ligue 1. Il Lione avrebbe offerto ben 18 milioni per il suo cartellino. Tuttavia, l’offerta sarebbe stata ritenuta troppo bassa attualmente per il club italiano.

Il club del Rodano è alla ricerca di un difensore centrale e avrebbe messo nel mirino proprio il calciatore della Samp che, a meno di clamorosi imprevisti, dovrebbe lasciare i blucerchiati in questa sessione estiva.