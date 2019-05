La Samp perde con l’Empoli e inguaia in classifica il Genoa: i tifosi doriani applaudono, quelli del grifone si infuriano

A Genova è sempre derby. Con i racconti di Samp e Genoa che ogni anno, inevitabilmente, finiscono per incrociarsi. A volte in maniera diretta, come nella stracittadina del 2011 in cui un gol del carneade Boselli spinse i soriani verso la Serie B. Altre per vie, al contrario, traverse.

Come accaduto nella giornata di ieri, insomma. Con la sconfitta casalinga contro l’Empoli da parte degli uomini di Giampaolo che ha inguaiato non poco il Grifone in classifica. Un Grifone che, attraverso i propri tifosi sui social, ha sfogato tutta la rabbia del momento. Per il sorprendente risultato maturato in campo, certo, ma anche per qualche applauso del pubblico di casa al momento delle marcature ospiti…