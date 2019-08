Il portiere della Samp, Audero, ha parlato delle ambizioni dei blucerchiati per la prossima stagione e del sogno chiamato Nazionale

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, il portiere della Samp, Emil Audero, ha parlato delle ambizioni dei blucerchiati per la prossima stagione e del sogno chiamato Nazionale. Ecco le sue parole: «Siamo pronti. Finalmente è arrivato il nostro momento. Sappiamo che la Lazio è complicata, ma abbiamo voglia di confermare quanto fatto l’anno scorso. La Lazio? Ci stiamo focalizzando su noi stessi e ben presto andremo nei dettagli. Vogliamo concentrarci sul nostro gioco migliorando la parte tattica. Quagliarella? Bellissimo vedere all’opera. Fa dei colpi a cui non siamo abituati. Tifiamo per lui e per il Premio Puskas».

«Subire gol impossibili? Mi è capitato proprio da lui, con i pallonetti. Ambizioni? Partiamo con l’ambizione di convincere e di fare bene come risultati. Tante volte le cose vanno in concomitanza. Se esprimiamo un buon gioco i risultati arrivano. Dobbiamo iniziare bene il campionato. Under 21? Mi è dispiaciuto non giocare. È stata una piccola delusione. La Nazionale A? È un obiettivo che mi pongo per il futuro».