L’attaccante della Samp, Gianluca Caprari, ha commentato la prossima stagione e della sua permanenza con l’arrivo di Di Francesco

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, l’attaccante della Samp, Gianluca Caprari, ha commentato così la sua permanenza al club blucerchiato: «Cos’ho che Ribery non ha? Gli faccio un grande benvenuto. Gol? Spero di farne di più io. La prossima stagione? Conosco bene questo modulo. Ho avuto Zeman che è quasi uguale a Di Francesco. Spero di fare bene».

«L’ambizione della Samp? Dobbiamo fare questo passo in più che in questi anni ci è mancato. Dobbiamo fare uno step in più per arrivare in Europa. L’arrivo di Di Francesco? Sono felice di essere rimasto, col mister ancora di più».