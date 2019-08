Samp, Defrel ad un passo: cifre e dettagli del suo ritorno 

L’attaccante Gregoire Defrel è vicino a diventare nuovamente un giocatore della Samp: cifre e dettagli del suo ritorno

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante della Roma, Gregoire Defrel, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Samp. Il francese ha dato il suo ok per il suo ritorno in blucerchiato.

Si tratta di un’operazione da 15 milioni di euro e l’ex Sassuolo approderà a Genova con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Manca solamente a livello formale la condivisione dell’affare con il gruppo acquirente della Samp.