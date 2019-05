Samp, Giampaolo: «Futuro? Ho deciso cosa fare con la società»

Il tecnico doriano in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro l’Empoli. Ha parlato anche del suo futuro

Dopo la sconfitta interna con l’Empoli, in conferenza stampa ha parlato l’allenatore blucerchiato Marco Giampaolo. La Sampdoria protagonista di una debacle scoraggiante in questo finale di stagione: «Perdere non va mai bene, purtroppo siamo abituati a questo trend nel finale di campionato. Bisogna crearsi nuovi stimoli. Ci appiattiamo. La differenza oggi l’hanno fatta le risorse nervose diverse dell’Empoli rispetto alla Samp. La gara era stata equilibrata».

Giampaolo ha poi parlato del suo futuro: «Ne ho parlato anche con la società, ci incontriamo tra dieci giorni e non volano gli stracci. Siamo maturi per capire cosa e come fare».