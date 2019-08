Samp-Lazio, Inzaghi: «Prestazione collettiva di spessore. Su Milinkovic… »

La Lazio ha passeggiato a Marassi battendo 3-0 la Sampdoria: le parole di Simone Inzaghi nel post partita

Simone Inzaghi commenta con grande soddisfazione il risultato della sua Lazio contro la Sampdoria. Un 0-3 che non ammette repliche e che conferma quanto sarà difficile battere la formazione biancoceleste. Le parole di Inzaghi ai microfoni di Sky.

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto molto bene, abbiamo giocato in un campo non semplice con grande personalità. Avevo detto ai ragazzi che non sarebbe stato semplice a Marassi, abbiamo fatto tre gol ma potevano essere ancora di più»

SQUADRA – «Ho la fortuna di allenare dei grandissimi calciatori. Ho dei ragazzi straordinari, uno staff che mi aiuta tantissimo e cerchiamo di cambiare sempre metodologia degli allenamenti e c’era il rischio di appiattirsi dopo quattro anni. E’ un piacere allenare ancora questi ragazzi. Abbiamo degli ottimi quinti come Lazzari e Lulic, abbiamo comunque avuto un grande lavoro dei nostri attaccanti che si sono sacrificati molto»